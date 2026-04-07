Titirimundi celebra su 40 aniversario con 40 compañías de nueve países y 330 funciones, con dos estrenos y homenajes

Cartel de la 40 edición de Titirimundi. - TITIRIMUNDI

SEGOVIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia Titirimundi celebra este año su 40º aniversario con una edición especial que reunirá a 40 compañías procedentes de 9 países, con un total de 330 funciones repartidas entre la capital segoviana, pueblos de la provincia y otras ciudades de España, con dos estrenos absolutos y varios homenajes a la historia del festival.

Tras cuatro décadas de vida, Titirimundi es un referente mundial en el arte del teatro de títeres, con una labor recompensada en 2021 con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud.

En la presentación de la cuadragésima edición, su directora Marián Palma ha recordado al fundador del festival, Julio Michel, y a emblemáticos titiriteros del festival, también fallecidos en este tiempo, como Rod Burnett o Miquel Gallardo, de Pelmànec Teatre. Entre los avatares de Titirimundi, Palma ha mencionado además la "financiación incierta", pues según ha relatado "se ha llegado a programar sin conocer el presupuesto disponible, aunque nunca ha faltado a su cita, ni siquiera durante la pandemia".

La directora ha añadido cómo un estudio de la UNED cifró en 1,6 millones de euros el impacto económico directo del festival en la ciudad.

Para Marián Palma, esta edición quiere "celebrar que estamos vivos y que hemos llegado hasta aquí, saltando obstáculos y siguiendo adelante a pesar de todo".

El cartel que conmemora los 40 años de Titirimundi ha sido diseñado por el artista Luis Moro.

En el programa oficial para la ciudad de Segovia aparecen 30 compañías que ofrecerán 226 funciones en 25 espacios distintos, entre teatros, patios históricos, plazas y calles de la urbe.

Entre los escenarios figuran el Teatro Juan Bravo, el Patio del Palacio de Quintanar, la Plaza Mayor o el entorno del Acueducto.

La programación, que transcurre del 12 al 16 de mayo, incluye 58 funciones en interior, 68 en patios, 56 en calle y 22 funciones escolares, además de las 22 correspondientes a Titiricole, el espacio del festival dedicado a los más pequeños, que cumple este año 27 años.

La edición contará con dos estrenos absolutos tales como 'Loop', una comedia de ciencia ficción de la compañía danesa Sofie Krog Teater, y 'El Oráculo', de La Chana Teatro.

La programación también incluye el regreso de compañías históricamente ligadas al festival, como Bakélite, Anonima Teatro, Titiriteros de Binéfar o Alex Marionettes, y la presencia de propuestas que reflexionan sobre el paso del tiempo, la memoria, la vejez y la esencia del juego.

"NOVEDADES DESTACADAS"

Entre las novedades destacadas como "más llamativas" destacan 'Transporte excepcional', de la compañía francesa Beau Geste, en la que un bailarín y una excavadora protagonizan un dueto poético, y 'L'après midi d'un foehn', de Non Nova, donde bolsas de plástico animadas por ventiladores funcionan como títeres.

Más allá de la ciudad de Segovia, 48 pueblos de la provincia acogerán espectáculos gracias al convenio con la Diputación, y 50 funciones se extenderán por Castilla y León, Madrid, Navarra, La Rioja y Galicia.

El festival también mantendrá su vertiente social, con actuaciones en hospitales, residencias de ancianos, centros penitenciarios y centros de atención a personas con discapacidad.

La programación se completa con talleres de construcción de títeres para niños, una exposición sobre la historia del títere a cargo de Títeres Etcétera titulada 'De la caverna al cine', y la proyección del audiovisual 'Cinco hilos, un festival', con testimonios de personas vinculadas a la historia de Titirimundi.

El festival cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Segovia, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Segovia y el INAEM, así como el mecenazgo de Coca-Cola, Caja Rural y Grupo José Ma. El presupuesto total asciende a aproximadamente 298.000 euros. La venta de entradas arrancará el 15 de abril.

En la presentación de la edición 2026, Marian Palma ha estado acompañada de la viceconsejera d eAcción Cultural de la Junta, Mar Sancho; el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y el alcalde de Segovia, José Mazarías.