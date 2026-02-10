Todas las provincias de CyL estarán en aviso amarillo este miércoles por lluvias, viento o deshielos

Avisos de la Aemet en Castilla y León para el día 10 de febrero de 2026. - AEMET

Todas las provincias de Castilla y León estarán este miércoles, 11 de febrero, en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias, viento o deshielos, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, las nueve provincias estarán en aviso amarillo entre las 12.00 y las 0.00 horas por vientos que podrían alcanzar rachas máximas de 90 kilómetros por hora en la Cordillera Cantábrica de León y la zona de Sanabria en Zamora, hasta 80 en el Sistema Central de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria, la Cordillera Cantábrica en Burgos y Palencia, la Ibérica en las provincias burgalesas y soriana y El Bierzo (León). En el resto el aviso se rebaja a velocidades máximas del viento de 70 kilómetros por hora y, en el caso de Condado Treviño (Burgos) entrará en vigor algo más tarde que en el resto, a las 18.00 horas.

Por otro lado, por lluvias con acumulaciones de hasta 40 milímetros en 12 horas, a partir de las 6.00 horas y hasta las 21.59 se activa el aviso en el sur de Ávila, el Sistema Central de Salamanca y en la zona sur de esta provincia, hasta las 19.59 en la Cordillera Cantábrica de León y hasta las 17.59 en la zona zamorana de Sanabria.

Asimismo, se establece el mismo nivel de aviso por deshielos entre las 11.00 y las 23.59 horas en el Sistema Central de Ávila, Salamanca y Segovia; en la Ibérica de Burgos y Soria; en la Cordillera Cantábrica en León y en Sanabria (Zamora).