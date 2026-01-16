Toni Grande, Selu Gómez Miranda y la Cabaña Real de Carreteros, 'Matanceros de Honor' en El Burgo de Osma (Soria)

Matanceros de Honor - JORNADAS DE LA MATANZA

SORIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas de la Matanza celebrarán su edición 51 del 17 de enero al 12 de abril en la localidad soriana de El Burgo de Osma y con Toni Grande, José Luis Gómez Miranda, conocido como Selu, y la Cabaña Real de Carreteros como Matanceros de Honor, distinción que recibirán este sábado.

Se trata de una cita gastronómica y cultural, organizada por el Virrey Palafox, que gira en torno al rito tradicional de la matanza del cerdo, su menú emblemático y un amplio programa de actividades vinculadas a la cocina, la tradición y la identidad del territorio.

Como novedad, las Jornadas contarán además con una aplicación móvil que permitirá acceder a mercadotecnia vinculada a esta celebración tradicional.

MATANCEROS DE HONOR

La distinción de Matancero de Honor nace en 1978 con la creación de la Cofradía del mismo nombre, con el objetivo de reconocer a personas e instituciones que comparten y defienden los valores de las Jornadas de la Matanza: el amor por la buena cocina, el respeto por las artes culinarias tradicionales y el disfrute de una fiesta gastronómica profundamente arraigada en la cultura popular. Desde entonces, más de 200 personas han sido nombradas Matanceros de Honor.

Este año se ha nombrado a José Luis Gómez Miranda, 'Selu', natural de El Burgo de Osma y uno de los grandes referentes del deporte extremo en España. Acumula más de 20 participaciones en la Titan Desert, una de las pruebas de ciclismo de montaña más duras del planeta.

Toni Grande, exfutbolista y entrenador, ha desarrollado una destacada carrera ligada al Real Madrid y a la selección española. Como jugador, formó parte del Real Madrid campeón de Liga y Copa en los años 70, y como segundo entrenador ha sido protagonista de algunos de los mayores éxitos del fútbol español, entre ellos los títulos de Liga, Liga de Campeones, el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa 2012.

Por su parte, la Cabaña Real de Carreteros, fundada en 1497 por los Reyes Católicos, es una institución histórica clave en la organización del transporte y el abastecimiento del reino durante siglos. Su legado, profundamente vinculado a la cultura forestal y a la Comarca de Pinares de Burgos y Soria, ha sido fundamental para la conservación de tradiciones, oficios y patrimonio etnográfico que hoy siguen vivos gracias a su labor divulgadora.

NUEVA EDICIÓN

Entre las novedades de esta edición destaca la posibilidad de hacerse con parte del 'merchandising' de la Gastroexperiencia desde una página web específica.

En ella, los interesados podrán comprar algunos objetos relacionados con las Jornadas de la Matanza de Virrey Palafox, desde camisetas a pins, totebags o mandiles. Además, estos productos también estarán disponibles a la venta de forma física durante las Jornadas, lo que permite a los asistentes llevarse un recuerdo de esta celebración única.

El arranque oficial de las Jornadas tendrá lugar el sábado 17 de enero, con el pregón inaugural a cargo de Carmelo Aunión. Comunicador gastronómico con más de tres décadas de trayectoria, Aunión es CEO y director de Hitcooking GastroMagazine, medio digital de referencia galardonado en Londres en 2022 como Mejor Revista Digital Gastronómica Food & Drink España. Su mirada, centrada en el producto, las personas y el territorio, marcará el inicio de una nueva edición de las Jornadas de la Matanza.