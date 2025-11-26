Tordesillas (Valladolid) acoge este fin de semana la Convención de Empleados de Asaja CyL sobre tecnologías digitales

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tordesillas (Valladolid) acogerá este viernes y sábado, 28 y 29 de noviembre, la Convención de Empleados de Asaja en Castilla y León que se centrará en tecnologías digitales para mejorar el servicio a los socios.

En concreto, el enfoque principal del programa es la adaptación de la estructura de Asaja las nuevas tecnologías digitales para mejorar los servicios que se ofrecen a los agricultores y ganaderos, todo ello sin perder la atención personal y directa, según ha señalado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Se trata de la décimo quinta edición de este encuentro, que se celebra anualmente, y que se realiza por tercera vez, tras una primera en El Bierzo y una segunda en Ciudad Rodrigo, en una cabecera de comarca, en el caso de Tordesillas, Tierra del Vino.

Asaja trasladará a Tordesillas a sus 165 empleados, de las nueve organizaciones miembro provinciales, más la estructura regional, que desempeñan su trabajo de información, formación, asesoramiento y gestión de ayudas en 45 oficinas distribuidas por toda la Comunidad.

La jornada del viernes será inaugurada por el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, acompañado por Juan Ramón Alonso, el presidente de la organización anfitriona, Asaja Valladolid.

Tras ello, están previstos tres talleres técnicos, comunes para todos los empleados, centrados en las utilidades y aplicaciones de la Inteligencia Artificial en los servicios a los agricultores y ganaderos, los nuevos sistemas informáticos de facturación obligatoria y estrategias de ayuda para mejorar el bienestar emocional.

Posteriormente, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, será el encargado de la ponencia final, mientras que el secretario general, José Antonio Turrado, marcará los objetivos de la jornada.

Por la tarde están previstas mesas de trabajo, en las que los técnicos de Asaja abordarán aspectos como la gestión de ayudas, seguro agrario y seguros generales, además de cuestiones como el cuaderno de explotación y asesoramiento general, de área fiscal y laboral, formación, gerencia y comunicación.

En esta última mesa de trabajo, centrada en cómo lograr transmitir con fidelidad el mensaje de los agricultores y ganaderos, para que la sociedad comprenda la realidad del campo, participará Pablo Rodríguez Lago, director del periódico El Mundo de Castilla y León-Diario de Valladolid.

Ya en la jornada del sábado se visitará una empresa relacionada con el sector, en concreto las instalaciones de Patatas Meléndez en Medina del Campo, planta recientemente inaugurada, que incorpora los últimos avances tecnológicos.