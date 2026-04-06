Las tormentas pondrán este martes en riesgo a León, Zamora, Salamanca y Ávila, las dos últimas también con viento

Archivo - Varias personas con paraguas pasean. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas pondrán este martes, 7 de abril, en aviso amarillo (riesgo) a las provincias de León, Zamora, Salamanca y Ávila, las dos últimas también con el mismo nivel de alerta por viento, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, la Meseta de León, Zamora y Salamanca, y el Sur y Sistema Central de Ávila y Salamanca estarán en aviso amarillo por tormentas entre las 10.00 y las 22.00 horas de este martes.

Asimismo, el viento pondrá en alerta amarilla a la Meseta, Sistema Central y Sur de Salamanca en el mismo horario, y al Sistema Central y Sur de Ávila desde las 00.00 horas hasta el final del día. Estas zonas de la provincia abulense también se verán afectadas por un aviso amarillo por lluvias, con posibilidad de acumular 40 mm de precipitación en 12 horas.

En general, este martes se espera en Castilla y León una jornada con cielo nuboso, con lluvias y chubascos que podrán ser localmente fuertes, más frecuentes e intensos en el tercio oeste, y localmente persistentes en la parte occidental del Sistema Central, mientras también serán probables las tormentas.

Las temperaturas se prevén sin cambios en las mínimas, que también podría ascender, mientras las máximas bajarán, lo que podría producirse de forma localmente notable en el extremo occidental.

El viento, por su parte, será del sur y sureste, con rachas fuertes o localmente muy fuertes, principalmente en zonas de tormenta y zona altas de la Cantábrica.