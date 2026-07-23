Torreiglesias celebra la Feria de las Flores, con la tercera cita de la Caravana de Alimentos de Segovia

Archivo - La diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez, durante la presentación en marzo de la Caravana de Alimentos de Segovia 2026, con alcaldes participantes. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA - Archivo

SEGOVIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Caravana de Alimentos de Segovia suma una nueva parada a su recorrido, que llega a Torreiglesias para celebrar la Feria de las Flores el domingo 26 de julio.

Será la tercera etapa de la Caravana, y la localidad ha convertido la plaza Mayor en el escenario de las actividades que integran la jornada. El programa comenzará con un taller didáctico y práctico centrado en flores y plantas, pensado para acercar al público el trabajo con especies decorativas y aromáticas propias de la zona.

La apertura oficial de los expositores, tanto de la Caravana de Alimentos como de la propia Feria de las Flores, a media mañana, permitirá a los visitantes acercarse a conocer las ofertas floral y gastronómica.

La programación continúa con una exposición de pintura instalada en el Ayuntamiento del municipio, que se suma a los talleres de pintura y manualidades con flores dirigidos a los más pequeños. Habrá bailes regionales, protagonizados por los grupos de Hontoria y de la propia Torreiglesias y, a las dos de la tarde se ha programado un vermut musical, previo al cierre de los puestos de la Caravana, previsto para las tres de la tarde.

La vicepresidenta segunda de la Diputación y responsable del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha subrayado el interés que despierta año tras año la Caravana de Alimentos de Segovia.

MÁS MUNICIPIOS

La responsable provincial ha señalado que cada edición suma nuevos municipios que se quieren incorporar a la ruta, además de propuestas novedosas, como la introducción de las flores como eje central de esta feria, "que tiene en cuenta la diversidad de especies y aromas que aparecen en nuestros pueblos".

Rodríguez ha añadido que el colorido y la diversidad floral van a suponer el marco perfecto para ofrecer a los productores de Alimentos de Segovia "un nuevo espacio en el que dar a conocer su trabajo artesanal, ligado a la despensa de la provincia".

Esta parada en Torreiglesias es la tercera fecha del calendario de la Caravana de Alimentos en 2026. La ruta ha comenzado la temporada con la Feria de los Arrieros de Sangarcía y ha continuado después con la Feria Sin Gluten, celebrada en La Faisanera.

El calendario de la Caravana de Alimentos continuará con seis fechas más repartidas: la Feria del Tomate, prevista para el 22 de agosto, en Martín Muñoz de las Posadas; la Fiesta de la Vendimia, el 12 de septiembre en Sacramenia, y la Feria del Garbanzo, el 3 de octubre en Labajos.

Ya en octubre, el día 4 habrá parada en la Feria de la Hojuela y del Florón en Abades. El 8 de noviembre, Feria del Ganado de Navafría, y cerrará el año la Feria del Acebo, programada para el 5 de diciembre en Prádena.