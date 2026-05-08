Un total de 13.000 jóvenes celebra en Palencia la fiesta de la Ingenería Técnica Agrícola (ITA)

El subdelegado del Gobierno y el concejal de Seguridad Ciudadana, supervisando uno de los puntos violetas del recinto. - SUBD. GOBIERNO EN PALENCIA

PALENCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 13.000 jóvenes dan cita hoy en el parque Ribera Sur de Palencia para celebrar la fiesta de la Ingeniería Técnica Agrícola (ITA) en la que la lluvia ha vuelto a ser protagonista.

Desde la organización han mostrado su confianza en que el éxito de convocatoria con un número récord de entradas vendidas y el operativo especial de seguridad permitan disfrutar de una joranda "tranquila y segura", en la que la única preocupación sea la posible lluvia. Los responsables también han recordado que está prohibida la entrada de con botellas de cristal, latas y objetos peligrosos.

Desde primeras horas de la mañana, los jóvenes han ido accediendo al recinto para disfrutar de una jornada festiva. La ITA vuelve a congregar a palentinos y a jóvenes procedentes de otras ciudades para disfrutar de un programa, que se va a extender entres las 11.00 y las 20.00 horas, y que incluye las actuaciones de los dj María Arias, Dani Serra, Rdfer, Pedro Sarmiento, Alberto Calvo, Manza Jr, Jorge Cis, Gonzalo Pedrosa y Héctor Calderón, además de la animación de la charanga La Vareta.

El subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, y el concejal de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Bomberos del Ayuntamiento, Antonio Casas, han supervisado el dispositivo especial de prevención y seguridad desplegado con motivo de la fiesta de la ITA que cuenta con más de 200 agentes de Policía Nacional y Policía Local, que trabajarán coordinadamente a lo largo de toda la jornada.

Eduardo Santiago ha recordado que el despliegue de la Policía Nacional cuenta con 120 agentes, tanto uniformados como de paisano, además del apoyo de 30 efectivos procedentes de la UIP de Valladolid. Además, también se han incorporado al dispositivo drones y antidrones para vigilar el recinto y también la protección de la intimidad de los asistentes, "evitando la captación de imágenes comprometidas", ha dicho.

Asimismo, se ha reforzado la presencia de la UFAM para la prevención y actuación ante posibles agresiones sexuales, junto con unidades caninas destinadas a detectar sustancias estupefacientes y objetos peligrosos. El control se extiende también a las estaciones de tren y autobús y a los accesos a la ciudad, donde colaboran Policía Local, Guardia Civil y seguridad privada.