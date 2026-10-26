Un total de 146 restaurantes participa en las jornadas micológicas 'Buscasetas-Tierra de Sabor' hasta el 15 de noviembre

El consejero de Agricultura junto a la diputada de Cultura y los chefs que han participado en la presentación de Buscasetas-Tierra de Sabor. - JCYL

PEÑAFIEL (VALLADOLID), 26 (EUROPA PRESS9 El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha participado en la presentación Dde la próxima edición de las Jornadas Gastronómico-Micológicas 'Buscasetas - Tierra de Sabor', que celebran su XXV edición del 31 de octubre al 15 de noviembre.

Estas jorandas celebran su XXV edición, del 31 de octubre al 15 de noviembre, con la participación de 149 bares y restaurantes de las nueve provincias de Castilla y León, 16 establecimientos más que el año pasado, lo que consolida esta iniciativa, promovida por la comunidad europea de cocineros Euro-Toques, como una de las grandes citas de la gastronomía micológica de la Comunidad.

La edición de este año incorpora como principal novedad la modalidad 'A la Carta', que permite incluir platos micológicos en la oferta habitual de los establecimientos y amplía las posibilidades de participación.

En total, 74 establecimientos ofrecerán menús micológicos, 17 participarán con tapas y 53 incorporarán elaboraciones con setas a su carta. Además, 13 establecimientos se suman por primera vez a las jornadas.

Valladolid y León encabezan la participación, con 28 establecimientos cada una, seguidas de Zamora, con 22; Burgos, con 18; Palencia, con 11; Salamanca y Segovia, con 10 cada una; Ávila, con 9, y Soria, con 8.

A lo largo de sus 25 ediciones, Buscasetas ha contribuido a difundir la riqueza micológica de Castilla y León y a acercarla al público a través de la hostelería, poniendo en valor la diversidad de especies, la creatividad culinaria y el trabajo de los profesionales del sector.

La colaboración de Tierra de Sabor refuerza el vínculo entre territorio, alimentación y gastronomía, y contribuye a promocionar los productos de calidad de la Comunidad y a los establecimientos que los incorporan a sus propuestas.

Durante las jornadas, los comensales podrán disfrutar de la cocina micológica a través de menús, tapas y platos incluidos en la carta habitual de los establecimientos participantes.

En su XXV edición, Buscasetas renueva así su compromiso con la promoción de la gastronomía micológica y con la difusión de la riqueza culinaria de Castilla y León.

El acto de presentación ha contado con seis demostraciones de cocina en directo a cargo de tres chefs de Castilla y León con estrella Michelin: Alvar Hinojal, del restaurante Alquimia (Valladolid); Ricardo Temiño, del restaurante Ricardo Temiño (Burgos), y Rocío Parra, del restaurante En la Parra (Salamanca).

Los cocineros han elaborado seis propuestas con boletus, trompeta negra, seta de cardo, gula del monte, níscalo y trufa de otoño, mostrando la versatilidad de estas especies y las posibilidades que ofrecen en la cocina.

Las elaboraciones se han acompañado de seis vinos galardonados con un Gran Zarcillo de Oro en los Premios 2025, procedentes de las denominaciones de origen Rueda y Ribera del Duero. La selección ha reunido referencias de Bodegas Pandora, Herrero Bodega, Bodegas De Alberto, Bodegas Viña Arnaiz, Bodegas Vizcarra y Bodegas López Cristóbal.

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