Un total de 200 voluntarios de Protección Civil participa en un encuentro en El Barco de Ávila

ÁVILA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las agrupaciones de Protección Civil de la provincia de Ávila se han reunido en El Barco de Ávila para celebrar la XXVI edición del encuentro, en el que han participado 200 voluntarios junto al presidente de la Diputación, Carlos García, quien ha agradecido " el compromiso sin descanso con la provincia".

Además del presidente provincial, han asistido al encuentro el diputado de Acción Territorial, José Luis del Nogal; la alcaldesa de El Barco de Ávila, Pilar Araoz; y el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández Herrero, entre otras autoridades.

"Este día es la culminación festiva de un año de trabajo, de entrega, de esfuerzo y de ilusión por ayudar a los demás sin pedir nada a cambio, que es lo que los voluntarios de Protección Civil hacen a diario con vocación y capacidad, mostrando un compromiso sin descanso con esta provincia", ha destacado García.

Ante el Castillo de Valdecorneja, las decenas de voluntarios se han fotografiado junto a las autoridades antes de trasladarse al Teatro Lagasca, donde se han entregado distintos reconocimientos en homenaje a la trayectoria de algunos voluntarios y a la colaboración que las administraciones públicas brindan a las agrupaciones.

"La colaboración va a seguir como hasta ahora con estas personas que se merecen todo el respeto, dotando de material y herramientas a los ayuntamientos y reconociendo su labor, pues muchas veces, en los pequeños municipios, son los primeros en hacer frente a desgracias, accidentes o fenómenos meteorológicos que no pasan a mayores gracias al altruismo, la formación y los medios con que cuentan", ha concluido García.