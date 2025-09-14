Un total de 240.317 castellanoleoneses disfruta ya de la gratuidad en el transporte en autobús con Buscyl

Archivo - Mañueco, durante la presentación de la tarjeta. - JCYL - Archivo

El servicio se extiende a 444 nuevas rutas en la Comunidad, por lo que desde este lunes serán ya 728 las rutas gratuitas

VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 240.317 castellanoleoneses disfruta ya de la gratuidad en el transporte de titularidad autonómica con Buscyl, que da un nuevo paso desde este lunes, 15 de septiembre, con la incorporación de 444 rutas a la iniciativa, de manera que los usuarios verán ampliadas las líneas en las que podrán viajar con su tarjeta digital.

Hasta la fecha, 240.317 usuarios ya disponen de la tarjeta Buscyl digital para viajar de manera ilimitada y gratuita en los autobuses que gestiona la Junta, con 284 rutas iniciales --correspondientes al transporte metropolitano en Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid-- y en torno a 50 rutas en las otras cuatro provincia --Ávila, Palencia, Soria y Zamora--.

Ahora, con la ampliación de esta iniciativa a nuevos itinerarios a partir del lunes, la cifra de rutas gratuitas alcanza las 728, con la siguiente distribución por provincias: Ávila (98), Burgos (60), León (77), Palencia (101), Salamanca (69), Segovia (58), Soria (100), Valladolid (65) y Zamora (100).

La siguiente fase del calendario de implantación terminará el día 30 de septiembre, con otros 1.882 itinerarios, para completar la marca de 2.610 rutas en todo el territorio, según ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

SOLICITUDES ABIERTAS

La Junta recuerda que cualquier ciudadano empadronado en Castilla y León puede seguir solicitando la tarjeta Buscyl a través de la página web Buscyl , donde de manera sencilla y telemática recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital con un código QR listo para su uso.

En caso de no disponer de correo electrónico, la tarjeta se enviará también en formato físico por correo postal, garantizando la cobertura para toda la población.

En este proceso de transición, los bonos actuales seguirán conviviendo con la tarjeta Buscyl Digital, de manera que su uso se prorrogará durante un periodo hasta la implantación completa del sistema ITS, Sistemas Inteligentes del Transporte, de Buscyl.