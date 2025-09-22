Un total de 25 trabajos a concurso en el Festival Nacional de Cortos Ciudad de Ávila

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez; el director del festival, Gerardo de la Fuente; y el diputado de Cultura de la Diputación de Ávila, Javier González, han presentado la nueva edición del Festival de Cortometrajes. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Veinticinco cortometrajes competirán en la sección oficial del Festival Nacional de Cortometrajes 'Ciudad de Ávila' - Ávilacine, que se celebrará entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre. Estos trabajos han sido seleccionados entre más de un millar de propuestas presentadas en esta edición, que incorpora como novedad la ampliación de seis días en su calendario y también un aumento en el número de obras que optarán a los premios.

El certamen, que alcanza ya su 14ª edición y se ha consolidado en el panorama nacional de festivales de cortometrajes, ha sido presentado en rueda de prensa por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez; el director del festival, Gerardo de la Fuente; y el diputado de Cultura de la Diputación de Ávila, Javier González.

Entre las novedades, figura también el traslado de fechas al mes de septiembre, por considerarlas más apropiadas para atraer al público a las salas y coincidente con otros festivales en España, han asegurado desde la organización.

Los cortometrajes seleccionados contarán con la participación de intérpretes como Luisa Gavasa, Fernando Tejero, Pedro Casablanc, Sara Escudero, Antonia San Juan o el abulense Nacho Sánchez. Asimismo, el actor Ramón Langa estará presente en la jornada de clausura.

Las proyecciones, de carácter gratuito, comenzarán el martes 30 de septiembre a las 20.30 horas. El viernes 3 de octubre se darán a conocer los ganadores de los seis premios en concurso: mejor corto nacional, mejor corto de animación, premio del público, mejor banda sonora original, mejor corto de Castilla y León y mejor corto de la provincia.

Ese mismo viernes se celebrará una sesión especial de cortometrajes de comedia dentro de la sección oficial, cuyos trabajos también competirán en el palmarés. El sábado 4 de octubre, desde las 17.30 horas, tendrá lugar la clausura del festival con la proyección de los cortos ganadores, para la que será necesaria invitación.

El jurado de este año estará integrado por Emiliano Allende Zapatero, director del Festival de Cine de Medina del Campo y presidente de la Asociación de Festivales de Cine de Castilla y León, junto con Andrea Diéguez y Alberto Gil, ayudantes de dirección en la Semana de Cine de Medina del Campo.