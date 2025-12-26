Un total de 25.451 niños pasan por el programa 'Conciliamos' en 2025, un 15 por ciento más que el año anterior

SALAMANCA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha cifrado en 25.451 niños los niños que han participado en el programa 'Conciliamos', 3.224 niños más que en 2024, es decir, un 15 por ciento más.

De ellos, el 49,5 por ciento de los participantes son del medio rural, ha resalado durante su visita a los participantes en el programa 'Conciliamos' en el CEIP Nuestra Señora de la Asunción de Salamanca.

En estas fechas se encuentra activo el programa para el periodo navideño, en el que 3.108 niños "disfrutan, juegan y aprenden" en los centros adscritos para que sus padres puedan continuar con "toda normalidad" sus actividades profesionales.

Isabel Blanco ha saludado a los 55 niños que, durante esta semana, se encuentran participando en 'Conciliamos'. La semana próxima serán 46 menores.

El programa 'Conciliamos', es una iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para que los padres con hijos de entre 3 y 12 años -o 14 cuando precisen de necesidades educativas especiales- puedan "conciliar familia y trabajo los días laborales no lectivos".

De este modo, durante las vacaciones de verano, Navidad, Semana Santa y los días de Carnaval, los niños reciben una atención lúdica mientras sus padres se encuentran realizando sus actividades profesionales. Es decir, uno de los requisitos para inscribirse en esta iniciativa es que la familia necesite conciliar precisamente porque los progenitores se encuentran laboralmente activos.

Como ha subrayado Blanco en Salamanca, en esta edición de Navidad, participan un total de 3.054 menores, según los datos que se disponen hasta la fecha, frente a los 2.363 de la edición del año pasado, es decir, 691 más. También ha crecido el número de centros, 121 frente a 97 de la Navidad de 2024. En Salamanca, concretamente, participarán 295 niños frente a 240 del año pasado.

La Junta financia este programa con 4,4 millones de euros, una cuantía que ha crecido de manera importante desde el comienzo de la legislatura a medida que han ido aumentando exponencialmente los participantes.

"Se requiere un número de cinco menores para que esta iniciativa pueda desarrollarse en los pueblos de menos de 3.000 habitantes, de ocho, si hablamos de pueblos de municipios entre tres y 20.000 habitantes y de 15 para las ciudades y los municipios de más de 20.000 habitantes", ha detallado.

Durante la visita, la vicepresidenta ha repartido, entre los participantes más mayores de 'Conciliamos' en el centro salmantino, la guía de recursos y apoyo realizada por los niños y jóvenes que integran el Foro de Participación de la Infancia y la Adolescencia.

En ella se muestran, en lenguaje "claro y sencillo", todos aquellos servicios dirigidos a ayudar, en el ámbito de la salud mental, a los niños de Castilla y León. El programa 'Conciliamos' lleva desde 2013 con los precios congelados.

Las familias abonan la cuantía correspondiente en función de la renta, es gratuito para aquellas cuyos ingresos no superen los 9.000 euros, las familias numerosas de categoría especial, si alguno de sus miembros es víctima del terrorismo o de la violencia de género o bien tengan menores bajo el sistema de protección a la infancia bien se hayan hecho cargo de niños de otras nacionalidades que se encuentren dentro de un programa de acogida temporal.

Mientras, aquellas familias con una renta entre los 9.000 y los 18.000 euros abonarán cuatro euros al día, o seis euros si superan ese umbral.

Para fomentar la igualdad de oportunidades entre todos los niños castellanos y leoneses, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha impulsado también la variante inclusiva del programa 'Conciliamos incluye', que echó a andar en 2021 y está dirigido a niños de entre 3 y 12 años que acudan a centros de alta complejidad socioeducativa incluidos en el 'Programa 2030'.

Cuando se percibe que estos menores precisen de un mayor apoyo para lograr mantenerlos dentro de un ambiente socioeducativo adecuado, podrán asistir a esta variante de 'Conciliamos', en aras de favorecer una mayor y mejor integración social.

Como ha recordado Blanco, este tipo de programas se empezaron poniendo en marcha "en Pajarillos, en Valladolid y se han extendido al resto de provincias". "Se trata de, como se dice su nombre, incluir a todas las familias, a las familias más vulnerables que habitualmente puedan venir a este centro con otra serie de niños que al final vienen a disfrutar estos días y a pasarlo bien. Fue uno de los grandes proyectos pilotos que iniciamos en Valladolid y que hemos extendido a todas las provincias", ha finalizado la consejera.