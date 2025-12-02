Un total de 3.750 efectivos velarán por la seguridad durante la campaña de comercio de Navidad en CyL

Nicanor Sen, durante la presentación de la campaña. - EUROPA PRESS

Un total de 3.750 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil reforzarán la seguridad en Castilla y León durante las fechas navideñas, dentro de la campaña Comercio Seguro 2025-2026.

El operativo, presentado este martes en Ávila por el delegado del Gobierno en la Comunidad, Nicanor Sen, tiene como objetivo "intensificar la vigilancia en las principales zonas comerciales, prevenir hurtos y fraudes, y proteger tanto a consumidores como a comerciantes en el periodo de mayor actividad del año".

En la presentación de la campaña también ha estado el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera; y del subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano; además de distintos representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado junto con Protección Civil Ávila, que se suma también en la urbe a este dispositivo.

Sen ha recordado que estas semanas que vienen concentran "el mayor volumen de venta de mercancías, de desplazamientos y de celebraciones.

La campaña vuelve a estructurarse en dos fases. La primera, previa y ya desarrollada en noviembre, ha consistido en contactos entre los equipos de participación ciudadana y comerciantes, hosteleros y hoteleros, "con el único fin de proteger a los consumidores y a los comerciantes durante estos días de celebración".

La segunda, operativa, comenzó ayer con el despliegue intensificado de unidades uniformadas y de paisano en mercados, grandes superficies y comercios de cercanía, "para disuadir a aquellas personas que pretenden delinquir aprovechando esas celebraciones, esas masificaciones y esas fiestas".

Además del refuerzo policial, la campaña incluye una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía "como evitar llevar grandes cantidades de dinero en metálico, vigilar los pagos con tarjeta, comprobar tickets y garantías, y extremar la atención en las celebraciones nocturnas".

Sen, además, ha destacado la incorporación de nuevas herramientas digitales del Gobierno, que permiten identificarse sin portar la documentación física como el DNI o el carné de conducir.

El delegado ha alertado también sobre el aumento de estafas online propias de estas fechas como los mensajes falsos sobre paquetes inexistentes, notificaciones fraudulentas o páginas web con precios sospechosamente bajos.

En este sentido, ha recomendado comprobar la fiabilidad de cualquier sitio web a través del Incibe, y ha recordado los podcasts de Policía Nacional y Guardia Civil, que advierten a la población de "cuáles pueden ser los riesgos" en aquellos mensajes que se reciben, así como el teléfono gratuito 017, disponible para resolver dudas.

CENTROS LOGÍSTICOS

El operativo contempla igualmente la vigilancia de centros logísticos, la revisión de etiquetados para evitar falsificaciones y el control de productos dirigidos a menores, para garantizar que "cumplan con las normativas europeas de calidad y que en ningún momento se puedan vender productos que puedan ocasionar un daño a los más pequeños".

Sen ha subrayado que España es "uno de los países más seguros del mundo" y que Castilla y León mantiene su posición como "la quinta comunidad autónoma más segura del país".

Sobre el volumen de agentes, ha confirmado que la cifra es similar a la del pasado año, aunque con un refuerzo de los equipos que trabajan a pie de calle en las demarcaciones de ambos cuerpos policiales.