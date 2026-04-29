Un total de 6.250 escolares de Burgos participa en los talleres de inteligencia emocional del Ayuntamiento de Burgos

BURGOS 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha hecho balance este miércoles de los talleres de inteligencia emocional integrados en el programa municipal 'La Ciudad también enseña', cursos en los que en esta edición participan 6.250 alumnos.

La iniciativa se consolida como un "pilar fundamental" de la oferta educativa local con la participación de los mencionados participantes durante el presente curso 2025-2026, tal y como ha señalado la concejala de Cultura, Andrea Ballesteros.

El objetivo principal "es dotar a los escolares de estrategias para el control emocional", la resolución de conflictos y la prevención de riesgos actuales como el juego patológico o el uso indebido de las redes sociales, ha detallado, por su parte, una de las responsables del programa, Cristina González.

Desde que se incorporaran estos contenidos en el curso 2021-2022, la demanda de los centros escolares "ha ido en aumento", ya que si en sus inicios la oferta constaba de cuatro talleres, el éxito y la necesidad detectada han llevado al consistorio a ampliarla "hasta los "seis talleres actuales".

Desde 2021, 18.750 alumnos "han pasado por estas sesiones, que suman un total de "900 jornadas" impartidas en medio centenar de centros educativos cada año.

Como ha indicado la psicóloga del programa, Andrea Sevilla, la clave del éxito reside en una metodología "activa y muy alejada de la teoría" durante los talleres, que se dividen por franjas de edad, desde Educación Infantil hasta cuarto de la ESO.

Asimismo, ha precisado que estos se han centrado en la resolución de conflictos, prevención de adiciones digitales y habilidades sociales, entre otras disciplinas.

Por su parte el psicólogo Jorge Azúa Molinero ha subrayado que los talleres también sirven para que el profesorado obtenga herramientas que permitan dar continuidad a este trabajo en el aula.