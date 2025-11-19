Un total de 74 municipios palentinos tendrá desfibriladores externos semiautomáticos tras inversión de 127.726 euros

PALENCIA 19 Nov. (ERUOPA PRESS) -

Un total de 74 municipios de Palencia recibirá una ayuda de 127.726,32 euros para adquirir e instalar desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), así como para la formar al personal encargado de su manejo.

La Diputación Provincial de Palencia ha resuelto la convocatoria de ayudas dirigidas a los ayuntamientos de municipios de menos de 2.000 habitantes para esta dotación, que está financiados por la Junta a través de subvención directa concedida a las diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal del Bierzo mediante resolución de la Consejera de Industria, Comercio y Empleo de 20 de diciembre de 2024.

La cuantía concedida cubre hasta el 80 por del coste, con un máximo de 2.080 euros por DESA. Los ayuntamientos deberán aportar el 20 por ciento restante del coste del equipo y su instalación.

En caso de que exista remanente presupuestario una vez resuelta la convocatoria, podrá valorarse la financiación de un segundo DESA para aquellos municipios que lo hayan solicitado y cumplan los requisitos establecidos.

Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 3 del Objetivo 8 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, dentro del objetivo de Salud y Bienestar, que trata de lograr la cobertura sanitaria universal, mediante la dotación de un DESA en aquellos municipios que puedan tener mayores dificultades para su adquisición, al objeto de incrementar las posibilidades de supervivencia y evitar daños neurológicos u otras secuelas irreversibles en casos de paradas cardiacas fuera de un centro sanitario.