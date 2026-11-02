Tráfico lento en la A-52 en Zamora, la A-6 en Ávila y la N-VI en El Espinar (Segovia)

VALLADOLID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado, con datos a las 20.00 horas, de tráfico lento en varios puntos de la red estatal en Castilla y León, como la A-52 entre Santibáñez de Tera y Quiriuelas (Zamora); la A-6 a su paso por Arévalo (Ávila) y la N-VI en El Espinar (Segovia).

En información de la web de información de tráfico de la DGT, recogida por Europa Press, en el caso de Zamora y de Ávila se trata de tramos en los que hay carriles cortados por obras. En el primero de ellos, el aviso de tráfico lento, por obras, se encuentra entre los puntos kilométricos 20 y 17, entre los municipios de Santibáñez de Tera y Quiruelas de Vidriales.

En la provincia de Ávila, el aviso se encuentra entre los puntos kilométricos 131 y 126 de la A-6 entre Palacios de Goda y Arévalo, con tráfico lento a causa de obras.

Finalmente, en El Espinar (Segovia) hay tráfico lento por congestión en la N-VI, entre los puntos kilométricos 64,5 y 62,5, en el carril derecho.