El tránsito de un rebaño de 1.500 ovejas provocará cortes de tráfico en León este viernes

LEÓN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha anunciado cortes de tráfico en la capital debido al tránsito de un rebaño de unas 1.500 ovejas hacia Puente Castro, que tendrá lugar este viernes 22 de agosto.

Los cortes se efectuarán de forma progresiva desde las 9.00 horas hasta las 12.:00 horas, aproximadamente, afectando al tráfico rodado de las siguientes calles: avenida Portugal, avenida Fernández Ladreda, carretera Vilecha, avenida Carrero Blanco, calle Los Aluches, avenida La Lastra, calle La Flecha, avenida San Froilán y travesía Cirujano Rodríguez.

La Policía Local recomienda a los conductores evitar estas rutas durante las horas mencionadas y utilizar vías alternativas. En cualquier caso, los agentes velarán en todo momento por la seguridad de la ciudadanía y la fluidez del tráfico, detalla el Consistorio a través de un comunicado.