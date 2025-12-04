Transportes adjudica por 9,1 millones la actualización de dos tramos de casi 50 km de la A-11 en Valladolid y Soria

El Ministerio de Transportes adjudica por 5,2 millones la actualización del proyecto de la A-11 entre Quintanilla de Arriba (Valladolid) y el límite con Burgos - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por más de nueve millones la actualización del proyecto de la autovía del Duero o A-11 en dos tramos de casi 50 kilómetros entre Quintanilla de Arriba (Valladolid) y el límite con Burgos y entre las localidades sorianas de Los Rábanos y La Mallona.

Así lo ha trasladado el ministro del ramo, Óscar Puente, a través de un mensaje en la red social 'X', del que se hace eco Europa Press, en el que ha detallado que se ha adjudicado por 5,2 millones la actualización del proyecto de la A-11 entre Quintanilla de Arriba (Valladolid) y el límite con Burgos, un tramo de 28 kilómetros de dos calzadas con doble carril cada una.

De igual forma, se ha adjudicado por 3,9 millones la actualización del proyecto entre las localidades sorianas de Los Rábanos y La Mallona, un tramo de 20 kilómetros que permitirá completar la autovía en la provincia.