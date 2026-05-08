Transportes adjudica la construcción de la pasarela peatonal en Boecillo (Valladolid) con 2,74 millones

La nueva estructura permitirá una conexión segura a pie entre las urbanizaciones y el núcleo urbano de la localidad

Transportes adjudica la construcción de una pasarela peatonal en Boecillo, con un presupuesto de 2,74 millones de euros
Transportes adjudica la construcción de una pasarela peatonal en Boecillo, con un presupuesto de 2,74 millones de euros - MINISTERIO DE TRANSPORTES
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 11:51
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   VALLADOLID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

   El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado, por 2,74 millones, las obras de construcción de una pasarela peatonal sobre las carreteras nacional N-601 y autonómica CL-600, en la localidad de Boecillo, provincia de Valladolid.

   Esta nueva estructura permitirá la conexión segura a pie entre las urbanizaciones situadas al norte del municipio y el núcleo urbano, al eliminar los cruces a pie de forma irregular a través de las citadas carreteras y los traslados en vehículo, que conllevan un tiempo aproximado de entre diez y 15 minutos, similar al trayecto peatonal por la futura pasarela.

   La estructura tendrá 417 metros de longitud y 3 metros de anchura libre, con accesos desde la urbanización Pago del Nogal y desde la zona verde del sector 11 de Boecillo y estará formada por 15 vanos metálicos, con diseño de celosía con perfiles tubulares que ofrecen una imagen ligera y singular.

   Los trabajos incluirán además la instalación de iluminación LED antivandálica, la urbanización de accesos, las canalizaciones para servicios municipales y señalización específica de uso peatonal.

   Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio ha invertido 140,8 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Valladolid.

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