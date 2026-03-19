Transportes aprueba el proyecto de reordenación de accesos de la N-6 en el Alto del León con una inversión de un millón

Mapa de la actuación en el Alto del León, en la N-6, en el límite provincial de Segovia y la Comunidad de Madrid. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado definitivamente el proyecto de trazado de reordenación de accesos de la intersección de la N-6 en el kilómetro 56,98, en el Alto del León, situado en el límite provincial de Segovia y Madrid.

El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de un millón de euros (IVA incluido) y será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), han informado a Europa Press fuentes del Ministerio.

La actuación tiene como objetivo mejorar la seguridad vial en este punto, especialmente en los giros a la izquierda y, para ello, se construirán accesos a ambos márgenes mediante una glorieta de 46 metros de diámetro, con dos carriles de cuatro metros de anchura y se mantendrá el carril para vehículos lentos de la N-6, así como su longitud actual.

Los trabajos incluirán el despeje y desbroce del terreno, demoliciones, movimientos de tierras, excavaciones, rellenos y zanjas, señalización horizontal y vertical, instalación de balizamiento y defensas, y actuaciones de recuperación ambiental.