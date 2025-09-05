Transportes avanza con 12 millones en la adecuación del paso de peatones y bicis de la VA-20

Transportes avanza en la adecuación del paso de peatones y bicis de la VA-20, con una inversión de 12 millones. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con la ejecución de la adecuación al paso de peatones y bicis de la carretera VA-20 entre los km 0 y 10,3, unas obras que cuentan con un presupuesto de 12,75 millones de euros (IVA incluido) financiados con los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Los trabajos realizados en la calzada izquierda, sentido A-62, finalizarán previsiblemente el miércoles 10 de septiembre, quedando dicha calzada completamente abierta al tráfico salvo en algún tramo que puedan existir cortes puntuales con el fin de ejecutar obras en los márgenes.

En cuanto a la calzada derecha de la carretera VA-20, los trabajos de rehabilitación y pavimentación de la nueva vía ciclista afectarán a dicha calzada sentido A-601 (Segovia). Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirá el corte de la calzada derecha completa, en varios tramos.

Los tramos cortados irán reabriéndose al tráfico a medida que vayan finalizando los trabajos de extendido de aglomerado. Durante las puntas de tráfico al comienzo y final de la jornada laboral se pueden producir retenciones de vehículos en el tramo afectado por las obras, por lo que se recuerda a los usuarios que extremen las precauciones y sigan los consejos de la Dirección General de Tráfico y la Policía Local de Valladolid. En todo momento se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales afectados, disponiendo la señalización vertical y el balizamiento necesarios.

En esta nueva fase de obras, se procederá a la rehabilitación superficial del firme e impermeabilización de los tableros de las estructuras existentes.

Por otro lado, continúa el repintado de elementos metálicos, adecuación de sistemas de contención existentes y pavimentación y revestimiento de nueva vía ciclista. Además, de la repavimentación de las aceras y la dotación de nuevas zonas verdes mediante el aporte de tierra vegetal.