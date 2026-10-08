Transportes avanza con la rehabilitación del firme y del puente sobre el Adaja, entre Orbita y Arévalo, con 13 millones. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ÁVILA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible prevé posibles retenciones en la autovía A-6 a su paso por la provincia de Ávila entre este viernes y el lunes 12 de octubre, coincidiendo con el puente del Pilar, con motivo de los trabajos de rehabilitación del firme y del puente sobre el río Adaja, unas actuaciones que se desarrollan entre los municipios de Orbita y Arévalo y que suman una inversión total de 13 millones de euros.

En concreto, las obras de renovación integral del firme en el tramo comprendido entre Adanero y Arévalo cuentan con un presupuesto de 10,7 millones de euros. Durante los días del festivo se continuará con los trabajos de fresado entre los kilómetros 117,8 y 120,8 de la calzada en sentido A Coruña, lo que obligará al corte completo de dicho tramo y al desvío del tráfico por la calzada contigua, que pasará a tener doble sentido de circulación.

Asimismo, las tareas de fresado en este tramo afectarán a las conexiones locales, con el cierre de los ramales del enlace E-119 que dan acceso a la localidad de Espinosa de los Caballeros. Como alternativa, se ha habilitado un desvío alternativo para los conductores a través del enlace E-117, ubicado en el término municipal de Orbita.

Por otra parte, el Ministerio avanza en los trabajos del puente sobre el río Adaja, situado en el kilómetro 127 de la autovía a su paso por Arévalo, cuya rehabilitación supone una inversión de 2,3 millones de euros para sustituir los sistemas de contención. Durante el periodo festivo será necesario cortar la calzada en sentido Madrid entre los kilómetros 125,5 y 128, desviando la circulación por el carril contiguo en doble sentido.

A raíz de esta intervención en el viaducto, permanecerán cerrados al tráfico el ramal del enlace E-129 de conexión con la calzada izquierda en sentido Madrid y el ramal del enlace E-124 de conexión con la calzada derecha en sentido A Coruña.

Ante este escenario, el Ministerio ha aconsejado planificar los desplazamientos con antelación y seguir las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.