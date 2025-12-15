Transportes completa por 4,5 millones la contratación de suministros para montar la segunda vía entre Medina y Zamora

VALLADOLID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya tiene contratados o en licitación todos los elementos de vía necesarios para tender la segunda vía en el tramo de 66 kilómetros comprendido entre Medina del Campo (Valladolid) y la bifurcación Coreses (Zamora) de la Línea de Alta Velocidad (LAV) a Galicia por un importe de 4,5 millones.

En concreto, a través de Adif, se ha adjudicado por 3,8 millones de euros (IVA incluido) el suministro de seis desvíos, que son los aparatos de vía que permiten a los trenes en circulación pasar de una vía a otra; por otros 700.000 euros (IVA incluido) el de cinco aparatos de dilatación, que son los que preservan el carril de las tensiones generadas por variaciones térmicas.

Estos contratos se suman a los que actualmente ya están adjudicados o en licitación, para el resto de los elementos de vía necesarios para esta actuación. Así, ya está contratado el carril y, recientemente, se licitó el suministro de balasto (392.000 toneladas) y de traviesas (129.000 unidades de hormigón para ancho estándar), detalla el Ministerio a través de un comunicado

El Ministerio, a través de Adif, ha emprendido los trabajos de despliegue de una segunda vía en el trazado de 66 kilómetro entre Medina del Campo (Valladolid) y Coreses (Zamora) para reforzar la capacidad y operatividad del corredor noroeste de alta velocidad, y que siga respondiendo al aumento de tráfico y de viajeros.

La actuación incluye el montaje de la segunda vía, su electrificación y el despliegue de las instalaciones de señalización, comunicaciones y resto de equipos y sistemas. Los trabajos se han iniciado con el acondicionamiento de la plataforma sobre la que se coloca la vía, ya construida, y trabajos de topografía.

Esta actuación contribuye a los ODS número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), el 7 (sostenibilidad) y el 8 (contribución a la generación de empleo y el crecimiento económico).