Transportes destina 22,7 millones a la modernización de las instalaciones de varios túneles del Puerto de Piedrafita

Se producirán cortes en los túneles de Cereixal, Villafranca y San Pedro, con itinerarios alternativos por la N-6

LEÓN, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destinará 22,7 millones de euros con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la ejecución de las obras de mejora y modernización de varios túneles del puerto de Piedrafita entre los kilómetros 407 y 464,5 de la A-6.

Se trata de los túneles de Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita, en la provincia de Lugo, y de los de Trabadelo, La Escrita y Villafranca en la provincia de León.

El Ministerio ha aclarado que los túneles cuentan con unas condiciones de explotación "favorables" y ha explicado que la modernización de las instalaciones busca aumentar la seguridad de los usuarios.

La previsión del Ministerio es llevar a cabo a lo largo de la semana los trabajos de adecuación y renovación de los sistemas de ventilación de los túneles de Villafranca, San Pedro y Cereixal, en las provincias de Lugo y León con afectaciones al tráfico desde hoy y hasta el día 17 de octubre para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios.

En el caso del túnel de Cereixal, durante la noche de hoy, 13 de octubre, y hasta mañana, día 14, de 22.00 a 6.00 horas, se producirá el corte al tráfico de la calzada izquierda (sentido Madrid), entre los kilómetros 456 al 451 de la A-6.

Por su parte, en el túnel de Villafranca se producirá el corte al tráfico de la calzada derecha (sentido A Coruña) de la A-6 durante la noche del 14 al 15 de octubre, de 22:00 a 6:00 horas.

Las afecciones en el túnel de San Pedro Durante serán en la noche del 14 al 15 de octubre, de 22:00 a 6:00 horas, con el corte al tráfico de la calzada derecha (sentido A Coruña) entre los kilómetros 431 y 438 de la A-6. Y durante la noche del 15 al 16 de octubre, de 22:00 a 6:00 horas, se producirá el corte al tráfico de la calzada izquierda (sentido Madrid), entre los kilómetros 438 y 431 de la A-6.

Finalmente, en el túnel de Cereixal durante la noche del 16 al 17 de octubre, de 22:00 a 6:00 horas se producirá el corte al tráfico de la calzada derecha (sentido A Coruña), entre los kilómetros 451 y 456 de la A-6.

El Ministerio ha asegurado que para asegurar la fluidez del tráfico, se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados durante las afectaciones, a través de la carretera N-6, paralela a la autovía.