Transportes licita por 6,5 millones las obras para reducir el ruido en doce km de carreteras en Burgos y Miranda de Ebro

Transportes licita por 6,5 millones de euros las obras para reducir el ruido en 12 kilómetros de carreteras en Burgos y Miranda de Ebro - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BURGOS, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 6,5 millones varias actuaciones para mitigar el ruido en las carreteras A-1, BU-11, BU-30 y N-1 en el entorno de las ciudades de Burgos y Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos.

Más concretamente, estas actuaciones se desarrollarán entre los kilómetros 238,8 y 245,46 de la A-1, entre el 0 y el 2,63 de la BU-11, del 2,93 al 3,27 de la BU-30, del 245,5 al 246,39 de la N-1 en el entorno de la ciudad de Burgos, y del 316,24 al 317,32 de la N-1 en Miranda de Ebro.

El objeto de los trabajos, que se enmarcan en la fase 4 del Plan de Acción contra el Ruido en la Red de Carreteras del Estado (RCE), es implementar las medidas correctoras necesarias para cumplir los objetivos de calidad acústica establecidos en la normativa vigente, y cuyo cumplimiento en la RCE se revisa periódicamente mediante la elaboración de los correspondientes Mapas Estratégicos del Ruido (MER).

Así, a partir del análisis de estos mapas en estos tramos de carretera de la provincia de Burgos, se han definido las actuaciones a desarrollar para reducir la contaminación acústica allí donde hay presencia de edificaciones de uso residencial, hospitalario y docente.

Los trabajos consistirán en la instalación de pantallas acústicas y/o la repavimentación de la capa de rodadura de las calzadas con mezclas fonoabsorbentes, han detallado fuentes del Ministerio a través de un comunicado recogido por Europa Press.