Transportes licita por 6,8 millones las obras de mejora de la N-234 en la variante de Salas de los Infantes (Burgos). - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BURGOS 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 6,8 millones de euros las obras para la reconstrucción total del firme, la construcción de drenaje subterráneo y mejora del drenaje superficial de la carretera N-234 en la variante de Salas de los Infantes (Burgos).

La actuación, que se desarrollará entre los kilómetros 435,3 y 438,7 servirá para realizar una rehabilitación completa del firme y del drenaje de la plataforma, con objeto de mejorar la seguridad y comodidad de la vía y la protección del conjunto del firme.

Las obras incluyen la mejora en zonas puntuales del terraplén y se tomarán medidas para que el agua de escorrentía no se infiltre, mediante el revestido de cunetas, encachados en estructuras y la elección de un material de relleno de bermas que mejora la impermeabilidad de la plataforma.

Asimismo, para contribuir con la economía circular y minimizar los materiales excavados o demolidos en la obra, en el terraplén comprendido entre el inicio de la obra y el km 437,1 se ejecutará un reciclado in situ de parte del firme junto con la explanada, según ha informado el Ministerio en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, para influir en los materiales que se aportan a obra, se pedirá, en las mezclas bituminosas empleadas en capa de base e intermedia, el aporte de áridos reutilizados hasta alcanzar el 30 por ciento de la masa total de la mezcla.

Por otro lado, el Ministerio también acaba de adjudicar por 2,8 millones de euros el proyecto para construir el nuevo tramo de la autovía A-12 entre Villamayor del Río y Villafranca Montes de Oca, a la vez que trabaja en su mantenimiento con la reciente autorización por parte del Consejo de Ministros de la licitación, por 15,5 millones de euros, de un contrato para conservar 138 kilómetros de carreteras en la región entre las que se encuentran la N-232, la N-629 y en varios tramos de la N-232A y N-629A.