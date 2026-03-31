Transportes reabre mañana el tráfico tras las obras por el desprendimiento en el Desfiladero de los Hocinos, en Burgos

Transportes restablece mañana el tráfico en la N-232 entre Valdenoceda e Incinillas tras las obras de emergencia por el desprendimiento de rocas en el Desfiladero de los Hocinos - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BURGOS, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible restablecerá este miércoles, 1 de abril, la circulación en la N-232 entre los municipios de Valdenoceda e Incinillas, en la provincia de Burgos, con paso alternativo de vehículos regulado mediante semáforos, tras las obras de emergencia por el desprendimiento de rocas del pasado 2 de febrero.

Como consecuencia de este suceso, la carretera quedó cortada entre Valdenoceda e Incinillas y se habilitaron desvíos señalizados a través de la N-232 y la N-629 por Trespaderne y Medina de Pomar.

Este tramo de la N-232 presenta una intensidad media diaria de 2.250 vehículos, con un siete por ciento de tráfico pesado, según ha detallado el Ministerio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Durante este tiempo, se ha procedido al sano y estabilización de la ladera del desfiladero, a la reconstrucción de la pantalla dinámica, a la demolición del firme y de parte del muro dañado, y a la extensión de capas de hormigón para reforzar el firme y el pretil.

Hasta la reposición definitiva de la carretera, los trabajos continuarán con la instalación de un nuevo pretil de hormigón, a continuación del ya existente, para mejorar la contención lateral; la extensión de varias capas de aglomerado en caliente, y la reposición de las marcas viales sobre el firme.

Asimismo, se reforzará la seguridad en la ladera mediante la prolongación de la pantalla dinámica existente en 30 metros, la colocación de una segunda pantalla de 60 metros de longitud y 5 metros de altura, y la estabilización de diversos bloques de piedra mediante redes de cables anclados a la roca.

Por último, se avanza en el estudio de la ladera por parte de personal especialista, mediante programas específicos de simulación de caídas de rocas sobre un modelo 3D del terreno.