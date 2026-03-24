Transportes repone con asfalto sostenible varios tramos de la N-122 en Zamora con una inversión de 2,59 millones

Transportes repone con asfalto sostenible varios tramos de firme de la N-122 en la provincia de Zamora, con una inversión de 2,59 millones de euros - EL MINISTERIO DE TRANSPORTES

ZAMORA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado las obras de rehabilitación del firme de la N-122 con asfalto sostenible en varios tramos en la provincia de Zamora con una inversión de 2,59 millones.

En concreto, en los tramos localizados entre los kilómetros 437,3 y 439,2 en el término municipal de Toro, y los kilómetros 447 y 453,6 en los términos municipales de Coreses y Zamora.

Se trata de unas obras que cuentan con un presupuesto de 2,59 millones de euros, IVA incluido, financiado con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Esta actuación se enmarca en el Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, que tiene como objetivos potenciar la economía circular reduciendo el consumo de recursos naturales mediante la reutilización del asfalto recuperado, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación mediante la reducción de temperaturas y reducir las necesidades de acarreo de materiales y el transporte asociado mediante técnicas de reutilización.

Con este programa, el Ministerio lleva a cabo la rehabilitación de pavimientos con técnicas sostenibles en 114 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado y la inversión total de este programa es de 30 millones.

Los trabajos consistirán en el fresado y reposición de las capas del firme más deteriorado, y el posterior pintado de las marcas de la calzada.

Para su ejecución, se procede al corte de uno de los carriles y se habilita el paso alternativo por el otro carril de forma secuencial, según avancen las obras, por lo que la actuación se prolongará durante aproximadamente diez semanas.