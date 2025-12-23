Trasladada al hospital una mujer tras un atropello en Benavente (Zamora)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

ZAMORA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 58 años ha sido trasladada al hospital tras sufrir un atropello en la calle Miguel Delibes esquina con calle Calvario en Benavente (Zamora), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 14.02 horas de este martes, 23 de diciembre, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba del accidente.

El 1-1-2 ha avisado de los hechos a Guardia Civil de Tráfico en Zamora, Policía Local de Benavente y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia para la herida.

Finalmente, el equipo médico ha atendido a la mujer en el lugar y la ha trasladado posteriormente al hospital.