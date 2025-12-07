Trasladada al hospital una niña de 4 años tras un atropello en Segovia

Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112

SEGOVIA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una niña de cuatro años ha sido trasladada al Hospital de Segovia tras golpear un turismo su silla de bebé en la carretera de Villacastín, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 21.24 horas del sábado 6 de diciembre, cuando el 1-1-2 recibió un aviso en el que se informaba del atropello ocurrido en la carretera de Villacastín, número once, y de que la menor estaba herida pero consciente.

El 1-1-2 avisó a la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria.

Finalmente, la menor fue trasladada en la ambulancia al hospital de Segovia.