Trasladado a un hospital un octogenario atropellado por un cuadriciclo en Salas de los Infantes (Burgos)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

SALAS DE LOS INFANTES (BURGOS), 3 (EUROPA PRESS)

Un octogenario ha resultado herido y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras sufrir un atropello por parte de un cuadriciclo en Salas de los Infantes (Burgos), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 10.02 horas, cuando se ha recibido un aviso en el que se informaba de que un anciano había resultado herido en la Avenida de la Estación, en el cruce con la calle San Roque, tras ser atropellado por un cuadriciclo ligero (un turismo para el que no hace falta carné de conducir). Así, se ha dado aviso a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

Posteriormente se ha evacuado inicialmente al herido, un octogenario, al Centro de Salud de Salas y, tras una primera atención allí, se le ha trasladado al Hospital Universitario de Burgos.