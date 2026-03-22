Trasladado al hospital un varón de 68 años tras caerse en una subida al pico Mancubo, en Encío (Burgos)

BURGOS, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 68 años ha sido trasladado al hospital tras haber sido localizado caído en una ruta de subida al pico Mancubo, a unos dos kilómetros al norte de Obarenes, en el término municipal de Encío, según datos del 1-1-2 Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 11.08 horas de este domingo, cuando el 1-1-2 ha recibido una llamada de un hombre que había encontrado caído al herido, para quien solicitaba asistencia ya que no podía levantarse.

De este modo, se ha activado el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León para coordinar la intervención de la Guardia Civil y de los Bomberos de Miranda de Ebro.

Así, agentes y bomberos han realizado el porteo a pie con camilla del herido hasta el punto en que aguardaba una UVI móvil de Emergencias Sanitarias, para ser atendido. Finalmente, el varón ha sido trasladado al Hospital de Miranda de Ebro.