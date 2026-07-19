Trasladado al hospital un varón tras ser atropellado por un todoterreno en El Espinar (Segovia)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

EL ESPINAR (SEGOVIA), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón de avanzada edad ha sido trasladado al Hospital de Segovia tras ser atropellado por un todoterreno en el Camino Lancha de El Espinar, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ocurrió sobre las 20.00 horas del sábado, cuando el 1-1-2 recibió un aviso en el que se informaba que el herido se encontraba consciente pero tenía una pierna atrapada en el vehículo.

El 1-1-2 avisó a la Policía Local de El Espinar, a los Bomberos del parque de Palazuelos de Eresma de la Diputación, a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y personal de guardia del centro de salud de la localidad.

El equipo médico atendió a un varón de avanzada edad, a quien trasladó la UVI móvil después al Hospital de Segovia.