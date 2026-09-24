Trasladan a un operario de mantenimiento de carreteras atropellado en Parada de Rubiales (Salamanca)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sacyl - 112 - Archivo

SALAMANCA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un operario de mantenimiento de carreteras ha sido trasladado en helicóptero después de ser atropellado por un turismo en el kilómetro 209 de la A-62, dentro del término municipal de Parada de Rubiales (Salamanca).

Los hechos se han producido a las 09.24 horas, momento en el que el 1-1-2 da aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo sanitario del centro de salud de Pedrosillo el Ralo.

Los facultativos han atendido en el lugar al herido, que estaba consciente y se quejaba de la cadera, y que ha sido trasladado en helicóptero al hospital de Salamanca.