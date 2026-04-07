Traspasados 41 negocios en el primer año del programa 'Relevo generacional en el negocio rural de Ávila'

Imagen de uno de los proyectos del programa 'Relevo generacional en el negocio rural de Ávila' - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Relevo Generacional en el Negocio Rural de Ávila' puesto en marcha hace un año por la Diputación abulense para impulsar el traspaso de empresas en los municipios de la provincia ha permitido traspasar un total de 41 negocios, por encima de las expectativas, como ha reconocido el vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jesús Martín.

"No esperábamos tener este volumen de traspasos, las estimaciones que manejábamos eran bastante menores, así que no podemos más que estar muy satisfechos por el trabajo que se está realizando y agradecidos por la confianza a tantos empresarios que han visto en la Diputación un punto de encuentro para impulsar sus proyectos", ha asegurado en concreto.

De los 41 traspasos completados, 25 pertenecen al sector hostelero y 16 a otros vinculados a la industria, el ocio, la salud, la ganadería y el consumo.

La Diputación Provincial ha informado además de que desde mediados de marzo se han sumado al proyecto dos nuevos negocios a través del arrendamiento del bar del Centro Municipal Polivalente de Bercial de Zapardiel, dotado de todo el equipamiento necesario, con terraza ajardinada y salón contiguo utilizable en días festivos, por un lado, y de la venta de un local comercial en Crespos.

El proyecto de la Diputación de Ávila pone en contacto a nuevos emprendedores con personas que deciden cerrar su negocio por jubilación u otros motivos para evitar su cierre definitivo y apoya a los emprendedores en el proceso para conseguir un relevo que asegure la continuidad de su actividad, la generación de empleo y la estabilidad demográfica en la provincia.

"Cada negocio que permanece abierto supone fijar población en la zona y dinamizarla económicamente, además de brindar un servicio imprescindible para las personas que ya viven allí", han recordado desde la Diputación de Ávila.