Traspinedo celebra este fin de semana su XVII Feria del Pincho de Lechazo y Artesanía 'El sabor de la tierra'. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Traspinedo se viste de gala este fin de semana para promocionar su sabroso manjar típico y originario, el pincho de lechazo a la brasa de sarmiento, con motivo de la XVII Feria del Pincho de Lechazo y Artesanía 'El Sabor de la Tierra'.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Traspinedo cuenta con la colaboración de la Asociación de Asadores 'Pincho de Traspinedo' y la Diputación de Valladolid, dinamiza e impulsa el turismo y la actividad socioeconómica local con un variado y completo programa para todos los públicos que arranca el sábado (12.00 horas) con la apertura a cargo del reconocido chef Luis Lera, del Restaurante Lera, de Castroverde de Campos (Zamora), que al igual que ocurre en Traspinedo ensalza la cocina tradicional de la tierra y la gastronomía de autor comprometida con el entorno. Lera ha sido galardonado con Estrella Michelin, Estrella Verde y Soles Repsol...etc.

La cita se celebra con un amplio escaparate artesanal y cultural de variada temática, talleres participativos, pintacaras, alfarería, magia cómica con David Navares, así como el componente de folclore con la actuación del grupo de Coros y Danzas Castiella de Cabezón de Pisuerga el domingo, a las 13.30 horas, y pasacalles ambientados a ritmo de dulzaina y tamboril con el grupo Villaolid, sin olvidar la Exposición Ganadera en la plaza de toros.

En el marco de la Feria también se desarrolla la III Quedada de Vehículos Clásicos (sábado 27, desde las 11.00 horas) y la exposición de bicicletas clásicas y de oficios y motos clásicas en la plaza de toros durante el fin de semana.

Durante la Feria, los establecimientos hosteleros que participan en el concurso de tapas y los mesones adscritos a la Marca 'Pincho de Traspinedo' ofrecen menús especiales con el pincho de lechazo como protagonista ya que la finalidad principal es promocionar, difundir y degustar el plato gastronómico por excelencia del municipio.

La Asociación de Asadores 'Pincho de Traspinedo' está formada por los seis restaurantes adscritos a la Marca (Entre Brasas y Sarmiento, Los Doce Arcos, Mesón Molinero, Asador Carlos, Lo Rico de Castilla y El Laurel de Baco) y contribuye al éxito gastronómico del manjar estrella ya que, además de elaborar el producto con mimo y de manera exquisita, ha realizado una importante promoción y difusión del producto en eventos y ferias agroalimentarias del ámbito regional y nacional, lo que hace que el sector viva un momento de gran auge con la consiguiente repercusión en la alta afluencia de visitantes a la localidad durante todo el año.