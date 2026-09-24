Traspinedo (Valladolid) celebra este fin de semana la XVIII Feria del Pincho de Lechazo y Artesanía

El vicepresidente primero de la Diputación, David Esteban, acompañado por el alcalde de la localidad, Javier Fernández, y el presidente de la Asociación de Asadores Pincho de Traspinedo, Julio César, en la presentación de la Feria del Lechazo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Traspinedo celebrará este fin de semana, días 26 y 27 de septiembre, la XVIII Feria del Pincho de Lechazo y Artesanía con el nombre 'El Sabor de la Tierra', una cita que incluye el Concurso de Tapas con una novedosa 'Cata a ciegas', talleres participativos y una Muestra de Ingenios Medievales.

Así lo ha trasladado este jueves, en el Palacio de Pimentel, el vicepresidente primero de la Diputación, David Esteban, acompañado por el alcalde de la localidad, Javier Fernández, y el presidente de la Asociación de Asadores Pincho de Traspinedo, Julio César.

Asimismo, Esteban ha afirmado que la localidad considera "la cuna del pincho de lechazo" acogerá un evento "importante y consolidado" en una edición que cumple "su mayoría edad".

Por su parte, Fernández ha destacado las novedades de la edición que comenzarán este sábado a las 12.30 horas en la plaza del Rollo con la inauguración a cagro del delegado de la ONCE de la Comunidad.

En este línea, el alcalde se ha referido al reto que atraviesa la localidad vallisoletana para conseguir que el pincho salga como imagen del cupón de la ONCE "los días previos o el mismo día" a la celebración de la próxima feria.

Además, en el Concurso de Tapas se incorporará a la votación popular la 'Cata a Ciegas' en la que un grupo de representantes de la ONCE probarán las diferentes propuestas de los establecimientos.

También en el plano gastronómico, García ha indicado que la feria contará con el pincho y con otras dos experiencias. La primera de ellas es este Concurso de Tapas, "que está cogiendo un nivel muy alto" y que ofrece "el plato estrella" acompañado de una bebida por el importe de 3,50 euros.

La segunda experiencia y "más importante", a juicio del representante de los hosteleros, es el menú que también estará protagonizado por el pincho.

"Empezamos con un entrante, que es el pincho del concurso, y lo acompañamos de un buen Ribera del Duero, apoyando los vinos de la tierra", ha explicado García sobre el menú que incluye dos platos, pan, postre, café y licor por un importe de 40 euros.

Así, la oferta será posible por los seis restaurantes adscritos a la Marca 'Pincho de Traspinedo' --Entre Brasas y Sarmiento, Los Doce Arcos, Mesón Molinero, Asador Carlos, Lo Rico de Castilla y El Laurel de Baco--, quienes se volcarán con la preparación de menús especiales.

MERCADO, EXPOSICIONES Y PROGRAMACIÓN CULTURAL

Por otra parte, a lo largo de la calle Mayor y la Plaza del Rollo, se desarrollará un amplio escaparate artesanal, cultural y musical, una programación que se completará paralelamente en la plaza de toros con una Exposición Ganadera y de la Muestra de Ingenios Medievales.

Además, durante este fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de diversos talleres participativos que se sucederán en distintos horarios, entre los que destaca los de alfarería, impartidas por Juan Laguna; el de elaboración de velas, de Medina García, y de cestería, a cargo de Mercedes Criado Collantes, y el Taller de Curieses, para el que se requiere inscripción previa en la Oficina de Turismo.

Además, para los más pequeños se realizarán talleres de pintacaras a cargo de Sofía Martín Llorente y, el sábado a las 13.00 horas, un cuentacuentos a cargo de Estrella Crespo, de La Casa de Los Membrillos.

ACTUACIONES

La programación de ocio arrancará con un pasacalles de dulzaineros previo a la inauguración y seguirá a las 17.30 horas con un concierto de rock en español de los años 80 y 90 a cargo de Los Cocottes en la Sala Traspyd. La jornada continuará a las 18.30 horas con la magia de Toni Rivero en el escenario de la Plaza del Rollo, ambos con entrada libre.

A las 20.30 horas, la localidad acogerá el espectáculo itinerante de luz 'Fantasy Birds Performance', llegado desde Pontevedra de la mano de Pablo Méndez Performances, mientras que la noche del sábado culminará a partir de la medianoche con la actuación de un DJ en el PUB Musical James Dean, también con entrada libre.

La jornada dominical comenzará a las 10.00 horas en las Pistas de Juegos Autóctonos con el Campeonato de la tanga en categorías masculina y femenina, organizado por la Asociación Juegos Autóctonos 'Tanguillo Traspinedo'.

A las 13.30 horas, el folclore tomará el relevo con la actuación del Grupo de Coros y Danzas Besana, de Valladolid, y a las 17.30 horas se celebrará un 'Tardeo Flamenco' con Pimpin y Manu (Grupo Los Lunares) en la Sala Traspyd.

El broche final a la feria se pondrá el domingo a las 20.00 horas con la clausura oficial del evento y la correspondiente entrega de premios del concurso popular de tapas y de la 'Cata a Ciegas'.