'La traviata', protagonista mañana en el Auditorio Ciudad de León

Imagen de la representación de 'La Traviata', que pondrá en escena Ópera 2001 en el Auditorio Ciudad de León.

La ópera de Giuseppe Verdi 'La traviata' se pondrá en escena mañana en el Auditorio Ciudad de León en una actuación protagonizada que comenzará a las 20.00 horas.

El éxito de esta obra clásica radica en el papel de Violetta, uno de los personajes más icónicos de la historia de la música, interpretado en esta ocasión por Grabielle Philoponet y Yeonjo Park. El montaje cuenta con la dirección musical de Martin Mázik, la participación de los solistas y la orquesta Ópera 2001, el Coro Lírico Siciliano y la coreografía de Matilde Rubio, del Ballet Nacional de Murcia.

La puesta en escena destaca por su riqueza melódica y recitativos cargados de emoción. En esta ocasión, la función no forma parte del abono de adultos de la programación de Artes Escénicas, por lo que su precio es de 35 euros, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Basada en un texto contemporáneo, 'La traviata' anticipa los dramas de la escuela realista. La partitura muestra a Verdi "en su máxima expresión", con una música dramáticamente efectiva e innovadora en armonía, melodía y ritmo. El preludio, considerado "ejemplar", alude tanto a la vida frívola de Violetta como a los temas centrales de amor y muerte.

Verdi rompe esquemas musicales con esta obra al comenzar con la imagen de la muerte de la protagonista, para después recorrer sus sufrimientos, su amor por Alfredo y la despreocupada vida parisina.

El estreno de 'La traviata' fue escandaloso en su época, por su crítica a la burguesía y sus vicios y resultó un fracaso inicial que, con el tiempo, se transformó en uno de los mayores éxitos de la ópera universal.