Una treintena de estudiantes de Hostelería de Zamora aprende a cocinar y a incluir en los platos el Torrezno de Soria

Masterclass de Torrezno de Soria en la Escuela de Hostelería de Zamora. - TORREZNO DE SORIA

SORIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de estudiantes de Hostelería de Zamora ha aprendido este martes a cocinar Torrezno de Soria y a incluirlo en los distintos platos y maridajes.

El Torrezno de Soria ha sido el protagonista gastronómico este martes en Zamora gracias a un show cooking a cargo del chef soriano Juan Carlos Benito, han informado a Europa Press fuentes de la Marca de Garantía.

El acto se ha celebrado en la Escuela de Hostelería del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Ciudad de Zamora, donde ha participado una treintena de futuros hosteleros.

El cocinero soriano Juan Carlos Benito, de Grumer catering, uno de los maestros de cocina con mayor conocimiento en el Torrezno de Soria y que suele participar en Madrid Fusión, ha sido el encargo de mostrar cuál es la forma más correcta de elaborar el producto.

El chef ha preparado ante los alumnos hasta siete diferentes platos, desde el tradicional Torrezno de Soria a las almitas de torreznos o también denominadas virutas de matanza. También platos más sofisticados como un tataki de Torrezno de Soria con higo y rúcula; un torrezno confitado con crema de yuzu y su corteza, una desestructuración del Torrezno en Copa, una Vichyssoise de Torrezno de Soria con aceite de cítricos.

El soriano también ha cocinado uno de sus platos más alabados, la deconstrucción del Torrezno que Juan Carlos Benito denomina Torrezno 2.0.

Tras la demostración, se ha realizado una degustación y un breve coloquio entre los asistentes sobre este producto, donde se han abordado las virtudes, técnicas de cocinado, posibles transformaciones innovadoras y su valor nutritivo.

POTENCIAL DEL TORREZNO

Los objetivos de esta masterclass es que los alumnos de hostelería y futuros restauradores y hosteleros descubran el potencial gastronómico del Torrezno de Soria y que conozcan qué hay detrás de la Marca de Garantía.

Así, se ha incidido en el compromiso de un grupo de empresas cárnicas sorianas con su historia, su cultura y su tierra a través de un producto gastronómico, como han apuntado desde la Marca de Garantía.

La Marca de Garantía Torrezno de Soria suele hacer este tipo de acciones para dar a conocer uno de los grandes embajadores de la cocina castellanoleonesa y soriana.