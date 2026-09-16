Una treintena de estudiantes de universidades de CyL cursa programas de movilidad en zonas de México

Imagen de archivo de los participantes en el minuto de silencio convocado el lunes por la Universidad de Granada en memoria de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada en México.- Arsenio Zurita - Europa Press

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de alumnos de universidades públicas y privadas de Castilla y León cursa estudios vinculados a programas de movilidad con México, alguno de ellos en zonas declaradas lugares de riesgo por el Ministerio de Exteriores.

En concreto, las que más estudiantes tiene desplazados son las universidades de Burgos y Salamanca, con un total de nueve; seguida por la Pontificia de Salamanca, con siete; cuatro tiene la Universidad de León y tres la Universidad de Valladolid.

Ninguno de ellos desarrolla este tipo de programas en la Universidad Autónoma de Morelos, en la que estudiaba la joven canaria asesinada en la madrugada del sábado al domingo.

De los nueve estudiantes de la USAL, uno lo hace en la Universidad Nacional Autónoma de México; otro en la Universidad Autónoma de Baja California; tres en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; otros tres en la Universidad de Las Américas Puebla y uno en la Universidad Iberoamericana de México.

Todas ellas se encuentran en zonas de riesgo medio, según refleja la web del Ministerio y alguna con recomendaciones específicas, como las situadas en Ciudad de México.

La Universidad de Burgos, por su parte, seis de sus estudiantes en México cursan Terapia Ocupacional en la Universidad La Salle Pachuca (Estado de Hidalgo). Estudian Terapia Ocupacional, mientras que los otros tres lo hacen en el TEC de Monterrey (Psicología - Ingeniería Electrónica - Administración de Empresas), ambas instituciones académicas sin especificaciones del Ministerio.

Por su parte, hay siete estudiantes de la Universidad Pontificia en el país centro americano. Cuatro alumnos de comunicación en la Universidad Anáhuac Mayab; y uno de ADET en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; otro de Fisioterapia en la Universidad Marista de Mérida y una de Marketing y Comunicación en la Universidad Tecmilenio, en Monterrey, todas ellas también sin especificaciones de riesgo.

La Universidad de León tiene a cuatro estudiantes en el programa AMICUs en México, en concreto en la Universidad Autónoma de México y en la de Coahuila; mientras que la UVA tiene a dos estudiantes de Nutrición en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (en Guadalajara) y a otro de Comercio y Relaciones Laborales en la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Ni la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid, ni la Universidad Católica de Ávila tienen programas de movilidadad con México.

Responsables de los servicios internacionales de las instituciones académicas consultados por Europa Press han asegurado que mantienen un contacto directo con estos alumnos y, en principio, no hay previsión de que se suspendan estos programas de movilidad con este país.

En este contexto, han insistido en que la mayoría de los estados de México son seguros, por lo que han mandado un mensaje de tranquilidad a raíz de este último suceso con la estudiante canaria. No obstante, se han abierto ha analizar y realizar un estudio sobre las condiciones de seguridad de las universidades con las que tienen firmados los convenios.