Una treintena de medios intentan sofocar un incendio en Castromil (Zamora)

ZAMORA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de medios intentan sofocar un incendio que afecta al municipio zamorano de Castromil, según informa el Infocal a través de su página web.

Las llamas se han originado a las 15.33 horas por causas que se investigan. El operativo está compuesto por siete agentes medioambientales, un técnico, seis brigadas, entre ellas la de Refuerzo Forestal de Tabuyo, dos autobombas, dos cuadrillas terrestres, un bulldózer y ocho medios aéreos.

El incendio se encuentra en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0.