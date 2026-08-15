Una treintena de medios intervienen en tres fuegos de Zamora, uno de ellos corta la A-52 en Requejo

Información en la web de la DGT sobre la A-52. - DGT

ZAMORA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de medios interviene a estas horas en tres incendios en la provincia de Zamora, La Tejera, Otero de Sanabria y Cobreros, este último ha obligado a cortar la A-52 a la altura de Requejo de Sanabria, según informa la Dirección General de Tráfico en su página web.

Los tres incendios se encuentran en Índice de Gravedad (IGR) 0. En el de La Tejera, que se originó a las 05.40 horas, trabajan una decena de medios, entre ellos dos aéreos. En Cobreros, los medios desplegados son diez, dos de ellos, y se encuentra muy próximo a la A-52, motivo por el que se ha cortado dicha vía. Por último, en Otero de Sanabria, hay cinco medios trabajando. Estos dos últimos fuegos están muy próximos.

Además, hay otros dos incendios activos. Los Montes de la Ermita, en León, que se originó a última hora de ayer, y el de Peralejos de Arriba, en Salamanca, del que se ha avisado a las 13.43 horas, tal y como informa la Junta en su página web.