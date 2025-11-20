Tres atropellos y cinco accidentes, dos de ellos con motoristas, en Valladolid se saldan con heridos leves

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos atropellos y cinco accidentes de tráfico, dos de ellos con motoristas implicados, en la provincia de Valladolid se han saldado con heridos que en principio no revestían gravedad, según han informado a Europa Press fuentes del Cetro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El primero de los sucesos se ha producido en Valladolid capital minutos antes de las 8.26 horas, cuando se ha avisado de un atropello de un turismo a un varón de unos 70 años en el Paseo Juan Carlos I, en un paso de peatones, hasta donde se ha desplazado una ambulancia soporte vital básico, además de efectivos policiales.

Poco menos de dos horas después, a las 10.18 horas, se ha recibido otro aviso que informaba de la colisión entre un turismo y una moto en a la altura del número 82 del paseo Arco de Ladrillo, donde había resultado herido un joven de 18 años que se quejaba de la cadera. Se ha avisado a la Policía Local y Nacional y a Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil.

Por otro lado, a las 11.02 horas se ha informado de una nueva colisión, en este caso un alcance entre un camión y un turismo a la altura del número 24 de la calle Padre José Acosta, donde se solicitaba asistencia sanitaria para atender a un varón de 54 años con dolor de cabeza y cuello, por lo que se ha dado aviso a los servicios de emergencias.

ATROPELLOS

Media hora después, en torno a las 11.31 horas, de nuevo se ha avisado al 112 de otro atropello, en este caso de una furgoneta a un varón de unos 70 años en la calle Arco de San Martín, en Olmedo, por lo que se ha avisado a la Guardia Civil y a Sacyl.

Minutos después, a las 11.43 horas, la Policía Local de Medina del Campo ha informado del atropello de un turismo a una mujer a la altura del número 8 de la ronda Apóstol Santiago, por lo que se ha avisado a Sacyl.

Más tarde, a las 13.23 horas se ha informado de una colisión por alcance entre dos turismos en el punto kilométrico 358 de la A-11, en Valladolid sentido Soria, donde habían resultado heridas dos personas, un varón de 21 años y una mujer de 22, que se quejaban de las cervicales. Así, se ha avisado a Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar.

Otra llamada, en este caso a las 13.34 horas, ha informado de la caída de un motorista a la altura del número 92 del Paseo Zorrilla de la capital, donde había resultado herido un varón de unos 45 años que se quejaba de la rodilla. Se ha informado a Policía Local y Nacional y a Sacyl.

Finalmente, a las 14.22 horas se ha producido otro aviso en el que se advertía de una colisión por alcance entre dos turismos en la Avenida de Salamanca en Valladolid capital, donde se solicitaba asistencia sanitaria para un varón de unos 60 años mareado y con dolor de espalda, por lo que se ha dado aviso a la Policía Local, a Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.