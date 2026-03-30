Tres detenidos, dos de ellos reincidentes, y desmantelado un punto de venta de drogas en León

Imagen de los objetos y dinero intervenidos - POLICÍA NACIONAL

LEÓN 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de León han desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en un inmueble situado en el barrio del Crucero y ha detenido a dos varones y a una mujer como presuntos responsables de los hechos.

La Policía Nacional ha informado además de que con esta intervención se ha desmantelado un punto negro de menudeo de sustancia estupefaciente que había ocasionado "importantes trastornos de convivencia" entre los vecinos y que había desencadenado "una alarma social importante".

La actuación policial se inició tras detectarse un "constante trasiego" de personas ajenas al inmueble que accedían durante breves periodos de tiempo, circunstancias que, unidas a las "reiteradas quejas" vecinales y a la alarma social generada en la zona, motivaron el inicio de una investigación.

Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que los moradores del piso contaban con antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de drogas. También se constató que madre e hijo habían regentado con anterioridad varios negocios de hostelería "con escaso éxito" lo que llevó a los investigadores a sospechar de la posible existencia de actividades de blanqueo de capitales vinculadas al tráfico de estupefacientes.

La Policía Nacional ha informado además de que a lo largo de la investigación se recabaron diversos indicios que confirmaban la actividad ilícita en el inmueble. Entre ellos, la realización de múltiples intervenciones de sustancia estupefaciente a personas que salían del domicilio, junto al manejo de "importante" cantidades de dinero en efectivo por parte de los investigados.

La investigación culminó con la entrada y registro del inmueble y detención de dos varones y la madre de uno de ellos. Además, en el registro se intervino dinero en efectivo, pequeñas dosis de heroína y cocaína, cartuchos de arma corta de distintos calibres, pistones para la elaboración de munición, así como útiles y herramientas destinadas al corte y pesaje de droga.

Una vez finalizadas las diligencias los detenidos fueron puestos a disposición judicial y se decretó su libertad provisional a la espera de juicio.