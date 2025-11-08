Tres heridos tras caer un vehículo de rally por un talud de seis metros en Lavandera (León)

LEÓN, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha sido evacuado en helicóptero y otro hombre y una mujer han sido trasladado en ambulancia al hospital de León tras haber resultado heridos después de que un vehículo de rally haya chocado por alcance contra otro y haya caído por un talud de unos seis metros en la localidad leonesa de Lavandera, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14.08 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente e indicaba que había dos personas heridas, dos varones jóvenes, ambos conscientes, uno de los cuales parecía tener dificultades para abandonar el vehículo, y se encontraban en una zona accesible para los servicios de emergencias.

El 112 ha avisado del accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, el helicóptero de Emergencias Sanitarias ha trasladado a un varón de 23 años, y la ambulancia de soporte vital básico a un varón y una mujer, de los que de momento se desconoce la edad, los tres al hospital de León.