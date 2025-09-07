Tres heridos en una colisión entre dos turismos en Basconcillos del Tozo (Burgos)

BURGOS, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas en una colisión entre dos turismos en en el kilómetro 52 de la carretera N-627, en el cruce con la carretera BU-V-6229, en Basconcillos del Tozo (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 23.31 horas del sábado, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada que avisaba del accidente, a consecuencia del cual habían resultado heridas, al menos, dos personas que se hallaban atrapadas en uno de los turismos.

El 1-1-2 avisó de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Villadiego.

En el lugar, finalmente los Bomberos no tuvieron que rescatar a ninguno de los afectados y el personal sanitario de Sacyl atendió a tres personas heridas, dos varones de 52 años a quienes se trasladó en UVI móvil y ambulancia de soporte vital básico, y una mujer de 50 años, trasladada también en ambulancia de soporte vital básico, todas ellas al hospital de Burgos.