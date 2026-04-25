Tres heridos en una colisión entre dos turismos en Hornillos de Eresma (Valladolid)

Archivo - Imagen de una ambulancia en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han resultado heridas en una colisión entre dos turismos registrada este sábado en el término municipal de Hornillos de Eresma (Valladolid), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 09.12 horas en el kilómetro 153 de la carretera N-601, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban del accidente y solicitaban asistencia para los ocupantes de los vehículos implicados, que se encontraba heridas pero conscientes.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado asistencia sanitaria hasta el lugar del siniestro.

Por el momento no han trascendido más datos sobre su estado o posible traslado a centros sanitarios.