Tres heridos en una colisión entre dos turismos en Valle de Tobalina (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BURGOS, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres personas de entre 50 y 70 años han resultado heridas este sábado en una colisión entre dos turismos registrada en el término municipal de Valle de Tobalina (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar sobre las 11.56 horas en el kilómetro 12 de la carretera BU-530, cuando una llamada ha alertado de la colisión entre dos vehículos. Los alertantes han indicado que había tres personas heridas, todas ellas conscientes y fuera de los turismos.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado asistencia sanitaria al lugar del accidente.