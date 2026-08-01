Tres heridos, uno inconsciente, en una colisión entre dos turismos en San Morales (Salamanca)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SALAMANCA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas, una de ellas inconsciente, como consecuencia de una colisión entre dos turismos registrada este sábado en el kilómetro 11 de la carretera SA-804, a la altura del término municipal de San Morales (Salamanca), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha registrado en torno a las 19.04 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso de la colisión entre ambos vehículos y de que tres personas habían resultado heridas, una de las cuales se encontraba inconsciente.

El 112 ha dado aviso del siniestro a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado diversos recursos sanitarios para atender la emergencia, entre ellos un helicóptero medicalizado.

Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado de los heridos, más allá de que una de las víctimas se encontraba inconsciente en el momento del aviso.