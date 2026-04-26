Tres heridos en la salida de vía de un turismo en la rotonda de Mercasalamanca

Archivo - Hospital Universitario de Salamanca. - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, un varón de unos 30 años y dos mujeres de 20, han resultado heridas leves este domingo tras la salida de vía de un turismo en la rotonda de MercaSalamanca, antes del comienzo de la carretera CL-517, en Salamanca capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 6.45 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso de la salida de vía del turismo, un accidente a causa del cual los tres ocupantes se encontraban heridos, conscientes y en principio leves.

El 1-1-2 ha informado de los hechos a la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico, Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el equipo médico ha atendido a un varón de unos 30 años y dos mujeres de unos 20 años, quienes han sido trasladados en la ambulancia de Sacyl al Hospital de Salamanca.

Informado también el Cuerpo Nacional de Policía.